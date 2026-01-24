Associate Sponsors

Bloom Dekor reports standalone net loss of Rs 0.51 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 24 2026 | 9:17 AM IST
Sales decline 28.57% to Rs 0.60 crore

Net Loss of Bloom Dekor reported to Rs 0.51 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 28.57% to Rs 0.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.600.84 -29 OPM %-100.00-29.76 -PBDT-0.61-0.27 -126 PBT-0.69-0.37 -86 NP-0.51-0.32 -59

