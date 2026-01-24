Associate Sponsors

Jyoti Structures consolidated net profit rises 48.17% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 24 2026 | 9:31 AM IST
Sales rise 52.14% to Rs 208.96 crore

Net profit of Jyoti Structures rose 48.17% to Rs 17.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.14% to Rs 208.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 137.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales208.96137.35 52 OPM %6.998.79 -PBDT18.7213.36 40 PBT15.4511.24 37 NP17.0111.48 48

First Published: Jan 24 2026 | 9:31 AM IST

