Orbit Exports consolidated net profit declines 0.61% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.22% to Rs 55.26 croreNet profit of Orbit Exports declined 0.61% to Rs 6.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.22% to Rs 55.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 53.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales55.2653.02 4 OPM %21.3221.95 -PBDT13.0212.43 5 PBT9.268.85 5 NP6.566.60 -1
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content