Steelcast standalone net profit rises 7.18% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.33% to Rs 97.40 croreNet profit of Steelcast rose 7.18% to Rs 20.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.33% to Rs 97.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 101.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales97.40101.81 -4 OPM %28.2527.83 -PBDT31.1828.98 8 PBT27.8925.82 8 NP20.5919.21 7
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content