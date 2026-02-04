Associate Sponsors

Oriental Rail Infrastructure consolidated net profit rises 83.78% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 5:19 PM IST
Sales rise 10.31% to Rs 168.58 crore

Net profit of Oriental Rail Infrastructure rose 83.78% to Rs 13.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.31% to Rs 168.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 152.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales168.58152.82 10 OPM %15.0811.27 -PBDT20.7512.53 66 PBT18.3210.26 79 NP13.827.52 84

First Published: Feb 04 2026 | 5:19 PM IST

