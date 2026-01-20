Home / Markets / Capital Market News / Pil Italica Lifestyle standalone net profit declines 53.85% in the December 2025 quarter

Pil Italica Lifestyle standalone net profit declines 53.85% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 20 2026 | 5:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 1.36% to Rs 29.81 crore

Net profit of Pil Italica Lifestyle declined 53.85% to Rs 0.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.36% to Rs 29.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales29.8130.22 -1 OPM %6.416.72 -PBDT1.622.12 -24 PBT1.131.71 -34 NP0.721.56 -54

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Persistent Systems consolidated net profit rises 17.82% in the December 2025 quarter

Quicktouch Technologies reports standalone net loss of Rs 0.99 crore in the December 2025 quarter

PK Leasing & Finance reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Jammu and Kashmir Bank consolidated net profit rises 10.01% in the December 2025 quarter

Gujarat Gas consolidated net profit rises 20.75% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 20 2026 | 5:51 PM IST

Explore News

Next Story