Pil Italica Lifestyle standalone net profit declines 53.85% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.36% to Rs 29.81 croreNet profit of Pil Italica Lifestyle declined 53.85% to Rs 0.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.36% to Rs 29.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales29.8130.22 -1 OPM %6.416.72 -PBDT1.622.12 -24 PBT1.131.71 -34 NP0.721.56 -54
