OCCL standalone net profit rises 24.38% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.69% to Rs 114.17 croreNet profit of OCCL rose 24.38% to Rs 6.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.69% to Rs 114.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales114.1796.19 19 OPM %17.2716.39 -PBDT18.9214.12 34 PBT11.607.12 63 NP6.535.25 24
