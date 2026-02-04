Trent consolidated net profit rises 3.12% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.79% to Rs 5345.06 croreNet profit of Trent rose 3.12% to Rs 512.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 497.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.79% to Rs 5345.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4656.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5345.064656.56 15 OPM %20.2318.20 -PBDT1068.79890.72 20 PBT702.05645.79 9 NP512.77497.25 3
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content