Prima Plastics consolidated net profit rises 53.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.61% to Rs 53.10 croreNet profit of Prima Plastics rose 53.33% to Rs 5.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.61% to Rs 53.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53.1051.25 4 OPM %12.9011.47 -PBDT8.207.44 10 PBT6.315.82 8 NP5.063.30 53
