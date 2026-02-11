Associate Sponsors

Meenakshi Steel Industries consolidated net profit declines 33.05% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:48 PM IST
Sales rise 17.65% to Rs 5.80 crore

Net profit of Meenakshi Steel Industries declined 33.05% to Rs 0.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.65% to Rs 5.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.804.93 18 OPM %97.2498.38 -PBDT1.051.23 -15 PBT1.051.23 -15 NP0.791.18 -33

First Published: Feb 11 2026 | 6:48 PM IST

