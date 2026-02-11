Associate Sponsors

Salzer Electronics consolidated net profit declines 17.34% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:48 PM IST
Sales rise 24.23% to Rs 424.20 crore

Net profit of Salzer Electronics declined 17.34% to Rs 12.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.23% to Rs 424.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 341.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales424.20341.46 24 OPM %8.8310.54 -PBDT25.6527.14 -5 PBT18.3920.96 -12 NP12.3914.99 -17

First Published: Feb 11 2026 | 6:47 PM IST

