Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Primo Chemicals consolidated net profit declines 54.15% in the December 2025 quarter

Primo Chemicals consolidated net profit declines 54.15% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 6:36 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 2.58% to Rs 140.14 crore

Net profit of Primo Chemicals declined 54.15% to Rs 1.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.58% to Rs 140.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 143.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales140.14143.85 -3 OPM %9.6812.97 -PBDT13.6617.44 -22 PBT0.414.42 -91 NP1.052.29 -54

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Oswal Agro Mills consolidated net profit declines 90.06% in the December 2025 quarter

Jyoti consolidated net profit declines 35.71% in the December 2025 quarter

Hindalco Industries consolidated net profit declines 45.14% in the December 2025 quarter

G K P Printing & Packaging standalone net profit declines 45.45% in the December 2025 quarter

Anmol India standalone net profit rises 673.68% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 6:36 PM IST

Explore News

Next Story