Jyoti consolidated net profit declines 35.71% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.35% to Rs 53.13 croreNet profit of Jyoti declined 35.71% to Rs 2.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.35% to Rs 53.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53.1351.91 2 OPM %5.236.26 -PBDT3.374.82 -30 PBT2.483.92 -37 NP2.523.92 -36
