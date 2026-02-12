Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Jyoti consolidated net profit declines 35.71% in the December 2025 quarter

Jyoti consolidated net profit declines 35.71% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 6:36 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 2.35% to Rs 53.13 crore

Net profit of Jyoti declined 35.71% to Rs 2.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.35% to Rs 53.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53.1351.91 2 OPM %5.236.26 -PBDT3.374.82 -30 PBT2.483.92 -37 NP2.523.92 -36

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Hindalco Industries consolidated net profit declines 45.14% in the December 2025 quarter

G K P Printing & Packaging standalone net profit declines 45.45% in the December 2025 quarter

Anmol India standalone net profit rises 673.68% in the December 2025 quarter

Basant India standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Agarwal Duplex Board Mills standalone net profit declines 59.26% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 6:36 PM IST

Explore News

Next Story