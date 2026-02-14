Prism Medico & Pharmacy reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 66.67% to Rs 0.07 croreNet Loss of Prism Medico & Pharmacy reported to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 66.67% to Rs 0.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.070.21 -67 OPM %-28.57-4.76 -PBDT-0.01-0.01 0 PBT-0.01-0.01 0 NP-0.01-0.01 0
