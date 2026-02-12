Radhika Jeweltech standalone net profit rises 34.80% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.65% to Rs 213.59 croreNet profit of Radhika Jeweltech rose 34.80% to Rs 30.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.65% to Rs 213.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 206.06 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales213.59206.06 4 OPM %19.5615.37 -PBDT41.4930.93 34 PBT40.9930.44 35 NP30.6422.73 35
