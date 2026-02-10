Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / RDB Rasayans standalone net profit rises 43.55% in the December 2025 quarter

RDB Rasayans standalone net profit rises 43.55% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 5:54 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 5.72% to Rs 25.71 crore

Net profit of RDB Rasayans rose 43.55% to Rs 8.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.72% to Rs 25.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales25.7127.27 -6 OPM %19.4111.95 -PBDT11.338.32 36 PBT11.048.03 37 NP8.245.74 44

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Prince Pipes & Fittings reports standalone net loss of Rs 2.38 crore in the December 2025 quarter

Worth Investment & Trading Company standalone net profit rises 50.94% in the December 2025 quarter

ARC Finance reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Regis Industries reports standalone net profit of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Anjani Finance standalone net profit declines 68.42% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 5:54 PM IST

Explore News

Next Story