Rossell India standalone net profit declines 30.63% in the December 2025 quarter

Sales rise 36.25% to Rs 84.98 croreNet profit of Rossell India declined 30.63% to Rs 4.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.25% to Rs 84.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 62.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales84.9862.37 36 OPM %7.2312.60 -PBDT6.357.73 -18 PBT5.076.64 -24 NP4.286.17 -31
