Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Rossell Techsys consolidated net profit rises 4.04% in the December 2025 quarter

Rossell Techsys consolidated net profit rises 4.04% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 2:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 71.55% to Rs 129.93 crore

Net profit of Rossell Techsys rose 4.04% to Rs 5.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 71.55% to Rs 129.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales129.9375.74 72 OPM %13.2319.01 -PBDT11.8610.10 17 PBT8.357.40 13 NP5.415.20 4

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aether Industries consolidated net profit rises 48.61% in the December 2025 quarter

DEE Development Engineers reports consolidated net profit of Rs 18.28 crore in the December 2025 quarter

Adani Ports & Special Economic Zone consolidated net profit rises 21.16% in the December 2025 quarter

HFCL consolidated net profit rises 32.55% in the December 2025 quarter

Kalyani Steels consolidated net profit rises 9.76% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 03 2026 | 2:51 PM IST

Explore News

Next Story