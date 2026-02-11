Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Saj Hotels consolidated net profit declines 14.29% in the December 2025 quarter

Saj Hotels consolidated net profit declines 14.29% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:51 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 4.56% to Rs 4.60 crore

Net profit of Saj Hotels declined 14.29% to Rs 1.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.56% to Rs 4.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.604.82 -5 OPM %37.6133.82 -PBDT2.072.39 -13 PBT1.521.91 -20 NP1.021.19 -14

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Solid Stone Company consolidated net profit declines 85.71% in the December 2025 quarter

Sharat Industries consolidated net profit rises 79.55% in the December 2025 quarter

R Systems International consolidated net profit declines 6.64% in the December 2025 quarter

Modern Insulators consolidated net profit rises 159.74% in the December 2025 quarter

Swojas Foods standalone net profit declines 82.09% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:51 AM IST

Explore News

Next Story