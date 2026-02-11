Saj Hotels consolidated net profit declines 14.29% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.56% to Rs 4.60 croreNet profit of Saj Hotels declined 14.29% to Rs 1.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.56% to Rs 4.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.604.82 -5 OPM %37.6133.82 -PBDT2.072.39 -13 PBT1.521.91 -20 NP1.021.19 -14
