Solid Stone Company consolidated net profit declines 85.71% in the December 2025 quarter

Sales decline 44.84% to Rs 4.70 croreNet profit of Solid Stone Company declined 85.71% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 44.84% to Rs 4.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.708.52 -45 OPM %17.6612.21 -PBDT0.380.64 -41 PBT0.060.37 -84 NP0.040.28 -86
