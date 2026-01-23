Sampann Utpadan India consolidated net profit rises 59.66% in the December 2025 quarter

Sales rise 52.56% to Rs 36.37 croreNet profit of Sampann Utpadan India rose 59.66% to Rs 1.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.56% to Rs 36.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales36.3723.84 53 OPM %11.25-0.13 -PBDT3.95-0.31 LP PBT2.54-1.76 LP NP1.901.19 60
