Savita Oil Technologies consolidated net profit rises 204.09% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.21% to Rs 1063.18 croreNet profit of Savita Oil Technologies rose 204.09% to Rs 37.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.21% to Rs 1063.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 939.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1063.18939.11 13 OPM %3.802.33 -PBDT55.0621.23 159 PBT48.5915.10 222 NP37.9512.48 204
