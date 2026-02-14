Associate Sponsors

Savita Oil Technologies consolidated net profit rises 204.09% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:35 AM IST
Sales rise 13.21% to Rs 1063.18 crore

Net profit of Savita Oil Technologies rose 204.09% to Rs 37.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.21% to Rs 1063.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 939.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1063.18939.11 13 OPM %3.802.33 -PBDT55.0621.23 159 PBT48.5915.10 222 NP37.9512.48 204

First Published: Feb 14 2026 | 9:35 AM IST

