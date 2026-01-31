Scoda Tubes standalone net profit rises 17.76% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.26% to Rs 152.40 croreNet profit of Scoda Tubes rose 17.76% to Rs 11.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.26% to Rs 152.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 129.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales152.40129.97 17 OPM %15.1017.80 -PBDT17.6417.68 0 PBT15.3313.11 17 NP11.479.74 18
