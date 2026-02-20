Home / Markets / Capital Market News / SEIL Energy India standalone net profit rises 25.21% in the December 2025 quarter

SEIL Energy India standalone net profit rises 25.21% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 20 2026 | 12:51 PM IST
Sales rise 6.55% to Rs 2033.50 crore

Net profit of SEIL Energy India rose 25.21% to Rs 260.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 208.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.55% to Rs 2033.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1908.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2033.501908.52 7 OPM %17.4525.65 -PBDT354.94388.71 -9 PBT354.94239.23 48 NP260.45208.01 25

First Published: Feb 20 2026 | 12:51 PM IST

