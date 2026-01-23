Home / Markets / Capital Market News / Shreevatsaa Finance & Leasing standalone net profit declines 15.00% in the December 2025 quarter

Shreevatsaa Finance & Leasing standalone net profit declines 15.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 23 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 4.35% to Rs 0.24 crore

Net profit of Shreevatsaa Finance & Leasing declined 15.00% to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.35% to Rs 0.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.240.23 4 OPM %62.5065.22 -PBDT0.170.20 -15 PBT0.170.20 -15 NP0.170.20 -15

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Duncan Engineering standalone net profit rises 47.14% in the December 2025 quarter

Adani Total Gas consolidated net profit rises 11.43% in the December 2025 quarter

Gujarat State Petronet consolidated net profit rises 9.66% in the December 2025 quarter

Go Digit General Insurance standalone net profit rises 18.20% in the December 2025 quarter

Suryoday Small Finance Bank standalone net profit rises 9.79% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 23 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story