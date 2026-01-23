Shreevatsaa Finance & Leasing standalone net profit declines 15.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.35% to Rs 0.24 croreNet profit of Shreevatsaa Finance & Leasing declined 15.00% to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.35% to Rs 0.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.240.23 4 OPM %62.5065.22 -PBDT0.170.20 -15 PBT0.170.20 -15 NP0.170.20 -15
