Go Digit General Insurance standalone net profit rises 18.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.65% to Rs 2160.11 croreNet profit of Go Digit General Insurance rose 18.20% to Rs 140.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 118.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.65% to Rs 2160.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2084.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2160.112084.14 4 OPM %7.515.68 -PBDT162.91118.52 37 PBT162.91118.52 37 NP140.09118.52 18
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content