Gujarat State Petronet consolidated net profit rises 9.66% in the December 2025 quarter

Sales decline 10.90% to Rs 3885.00 croreNet profit of Gujarat State Petronet rose 9.66% to Rs 256.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 234.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 10.90% to Rs 3885.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4360.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3885.004360.47 -11 OPM %15.7612.68 -PBDT698.89639.37 9 PBT510.16460.10 11 NP256.75234.14 10
