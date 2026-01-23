Sona BLW Precision Forgings consolidated net profit declines 0.27% in the December 2025 quarter

Sales rise 38.24% to Rs 1199.76 croreNet profit of Sona BLW Precision Forgings declined 0.27% to Rs 150.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 151.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 38.24% to Rs 1199.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 867.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1199.76867.91 38 OPM %24.6626.98 -PBDT316.41275.25 15 PBT241.55208.70 16 NP150.78151.19 0
