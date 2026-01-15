Home / Markets / Capital Market News / Sterling & Wilson Renewable Energy reports consolidated net loss of Rs 2.77 crore in the December 2025 quarter

Sterling & Wilson Renewable Energy reports consolidated net loss of Rs 2.77 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 13.88% to Rs 2092.21 crore

Net loss of Sterling & Wilson Renewable Energy reported to Rs 2.77 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 14.83 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.88% to Rs 2092.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1837.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2092.211837.20 14 OPM %3.203.83 -PBDT38.0944.46 -14 PBT35.2341.09 -14 NP-2.7714.83 PL

