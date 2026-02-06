Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sundaram Brake Linings reports standalone net loss of Rs 1.24 crore in the December 2025 quarter

Sundaram Brake Linings reports standalone net loss of Rs 1.24 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 12:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 4.65% to Rs 84.19 crore

Net loss of Sundaram Brake Linings reported to Rs 1.24 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.65% to Rs 84.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 88.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales84.1988.30 -5 OPM %1.093.06 -PBDT0.492.57 -81 PBT-0.861.02 PL NP-1.240.89 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Allcargo Logistics reports consolidated nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Andhra Sugars consolidated net profit rises 2765.38% in the December 2025 quarter

Prabhat Securities standalone net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

GNG Electronics consolidated net profit rises 102.78% in the December 2025 quarter

Astral consolidated net profit declines 5.61% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 12:52 PM IST

Explore News

Next Story