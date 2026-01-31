Sunraj Diamond Exports consolidated net profit declines 90.91% in the December 2025 quarter

Sales rise 166.04% to Rs 1.41 croreNet profit of Sunraj Diamond Exports declined 90.91% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 166.04% to Rs 1.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.410.53 166 OPM %0.7118.87 -PBDT0.010.12 -92 PBT0.010.11 -91 NP0.010.11 -91
