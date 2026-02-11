Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Surya Roshni consolidated net profit declines 11.36% in the December 2025 quarter

Surya Roshni consolidated net profit declines 11.36% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:36 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.19% to Rs 1927.49 crore

Net profit of Surya Roshni declined 11.36% to Rs 79.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 89.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.19% to Rs 1927.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1867.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1927.491867.96 3 OPM %7.528.01 -PBDT140.63151.03 -7 PBT107.42120.71 -11 NP79.6989.90 -11

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Wonder Electricals standalone net profit declines 88.80% in the December 2025 quarter

Synergy Green Industries reports standalone net loss of Rs 1.49 crore in the December 2025 quarter

Logic Infotech reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

UR Sugar Industries standalone net profit declines 11.11% in the December 2025 quarter

Popular Estate Management reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:36 PM IST

Explore News

Next Story