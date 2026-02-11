Surya Roshni consolidated net profit declines 11.36% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.19% to Rs 1927.49 croreNet profit of Surya Roshni declined 11.36% to Rs 79.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 89.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.19% to Rs 1927.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1867.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1927.491867.96 3 OPM %7.528.01 -PBDT140.63151.03 -7 PBT107.42120.71 -11 NP79.6989.90 -11
