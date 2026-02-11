Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Wonder Electricals standalone net profit declines 88.80% in the December 2025 quarter

Wonder Electricals standalone net profit declines 88.80% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:35 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 31.13% to Rs 152.56 crore

Net profit of Wonder Electricals declined 88.80% to Rs 0.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 31.13% to Rs 152.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 221.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales152.56221.53 -31 OPM %3.305.23 -PBDT2.749.68 -72 PBT0.797.92 -90 NP0.575.09 -89

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Synergy Green Industries reports standalone net loss of Rs 1.49 crore in the December 2025 quarter

Logic Infotech reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

UR Sugar Industries standalone net profit declines 11.11% in the December 2025 quarter

Popular Estate Management reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Mahasagar Travels standalone net profit rises 116.67% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:35 PM IST

Explore News

Next Story