Wonder Electricals standalone net profit declines 88.80% in the December 2025 quarter

Sales decline 31.13% to Rs 152.56 croreNet profit of Wonder Electricals declined 88.80% to Rs 0.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 31.13% to Rs 152.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 221.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales152.56221.53 -31 OPM %3.305.23 -PBDT2.749.68 -72 PBT0.797.92 -90 NP0.575.09 -89
