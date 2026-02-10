Associate Sponsors

Suvidhaa Infoserve reports consolidated net loss of Rs 2.17 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 9:12 AM IST
Sales decline 37.50% to Rs 0.80 crore

Net Loss of Suvidhaa Infoserve reported to Rs 2.17 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 3.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 37.50% to Rs 0.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.801.28 -38 OPM %-245.00-85.94 -PBDT-1.96-1.10 -78 PBT-2.17-3.19 32 NP-2.17-3.19 32

First Published: Feb 10 2026 | 9:12 AM IST

