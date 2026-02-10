Associate Sponsors

Gulf Oil Lubricants India consolidated net profit declines 21.93% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 9:12 AM IST
Sales rise 10.56% to Rs 1017.55 crore

Net profit of Gulf Oil Lubricants India declined 21.93% to Rs 76.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 97.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.56% to Rs 1017.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 920.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1017.55920.40 11 OPM %13.0213.31 -PBDT142.66142.32 0 PBT124.88129.06 -3 NP76.4497.91 -22

