Swaraj Suiting consolidated net profit rises 120.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 92.77% to Rs 165.32 croreNet profit of Swaraj Suiting rose 120.48% to Rs 11.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 92.77% to Rs 165.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 85.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales165.3285.76 93 OPM %15.0217.06 -PBDT20.6110.05 105 PBT15.037.25 107 NP11.095.03 120
