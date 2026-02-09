Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / TajGVK Hotels & Resorts consolidated net profit declines 10.17% in the December 2025 quarter

TajGVK Hotels & Resorts consolidated net profit declines 10.17% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 7.42% to Rs 136.36 crore

Net profit of TajGVK Hotels & Resorts declined 10.17% to Rs 36.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.42% to Rs 136.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 126.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales136.36126.94 7 OPM %30.9339.08 -PBDT42.9249.12 -13 PBT39.8145.84 -13 NP36.9941.18 -10

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

British Pound net speculative shorts fall further

COMEX Copper futures flat around $5.90 per ounce

KRBL launches India Gate Uplife Lite Everyday Rice - a low glycemic index rice

Intellect Design Arena partners with DUCA Financial Services Credit Union

Bartronics India appoints Dr. Raja Krishna Murthy as Head - Agri Tech Business

First Published: Feb 09 2026 | 5:51 PM IST

Explore News

Next Story