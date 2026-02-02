Associate Sponsors

Tata Chemicals reports consolidated net loss of Rs 93.00 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 02 2026 | 6:17 PM IST
Sales decline 1.11% to Rs 3550.00 crore

Net Loss of Tata Chemicals reported to Rs 93.00 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 53.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.11% to Rs 3550.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3590.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3550.003590.00 -1 OPM %9.7212.09 -PBDT274.00346.00 -21 PBT-19.0066.00 PL NP-93.00-53.00 -75

First Published: Feb 02 2026 | 6:17 PM IST

