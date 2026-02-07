Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Tilak Ventures standalone net profit declines 81.72% in the December 2025 quarter

Tilak Ventures standalone net profit declines 81.72% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 07 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 244.07% to Rs 2.03 crore

Net profit of Tilak Ventures declined 81.72% to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 244.07% to Rs 2.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.030.59 244 OPM %-103.94-66.10 -PBDT0.621.11 -44 PBT0.621.11 -44 NP0.170.93 -82

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kabirdas Investments reports standalone net loss of Rs 0.44 crore in the December 2025 quarter

North Eastern Carrying Corporation standalone net profit rises 77.84% in the December 2025 quarter

Sidh Automobiles reports standalone net loss of Rs 0.27 crore in the December 2025 quarter

Orosil Smiths India reports standalone net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

Ceejay Finance standalone net profit rises 47.37% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 07 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story