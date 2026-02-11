Tirupati Foam standalone net profit declines 26.67% in the December 2025 quarter

Sales decline 18.83% to Rs 24.78 croreNet profit of Tirupati Foam declined 26.67% to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 18.83% to Rs 24.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24.7830.53 -19 OPM %7.436.65 -PBDT0.921.16 -21 PBT0.560.74 -24 NP0.440.60 -27
