Raaj Medisafe India standalone net profit rises 83.50% in the December 2025 quarter

Sales rise 41.95% to Rs 20.71 croreNet profit of Raaj Medisafe India rose 83.50% to Rs 1.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 41.95% to Rs 20.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.7114.59 42 OPM %17.7715.15 -PBDT2.341.68 39 PBT1.841.28 44 NP1.891.03 83
