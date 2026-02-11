Associate Sponsors

Raaj Medisafe India standalone net profit rises 83.50% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:50 PM IST
Sales rise 41.95% to Rs 20.71 crore

Net profit of Raaj Medisafe India rose 83.50% to Rs 1.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 41.95% to Rs 20.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.7114.59 42 OPM %17.7715.15 -PBDT2.341.68 39 PBT1.841.28 44 NP1.891.03 83

First Published: Feb 11 2026 | 6:49 PM IST

