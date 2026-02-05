Transcorp International reports consolidated net profit of Rs 1.75 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 27.56% to Rs 211.36 croreNet profit of Transcorp International reported to Rs 1.75 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 27.56% to Rs 211.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 291.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales211.36291.79 -28 OPM %0.86-0.37 -PBDT2.70-0.58 LP PBT2.34-1.00 LP NP1.75-1.56 LP
