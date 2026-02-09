Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Trident consolidated net profit declines 44.49% in the December 2025 quarter

Trident consolidated net profit declines 44.49% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:54 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 5.56% to Rs 1574.46 crore

Net profit of Trident declined 44.49% to Rs 44.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 79.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.56% to Rs 1574.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1667.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1574.461667.09 -6 OPM %8.6212.82 -PBDT133.68194.34 -31 PBT61.79101.78 -39 NP44.2479.70 -44

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Visaka Industries reports consolidated net profit of Rs 1.92 crore in the December 2025 quarter

Polychem consolidated net profit rises 1452.27% in the December 2025 quarter

Glaxosmithkline Pharmaceuticals consolidated net profit rises 28.60% in the December 2025 quarter

Fermenta Biotech consolidated net profit declines 65.65% in the December 2025 quarter

Andhra Pradesh State Beverages Corporation standalone net profit rises 309.37% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 5:54 PM IST

Explore News

Next Story