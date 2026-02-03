Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Truhome Finance standalone net profit rises 92.53% in the December 2025 quarter

Truhome Finance standalone net profit rises 92.53% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 4:53 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 34.73% to Rs 659.59 crore

Net profit of Truhome Finance rose 92.53% to Rs 140.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 72.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.73% to Rs 659.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 489.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales659.59489.58 35 OPM %73.0170.89 -PBDT197.61103.05 92 PBT183.6894.67 94 NP140.0372.73 93

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bharat Coking Coal reports standalone net loss of Rs 22.88 crore in the December 2025 quarter

Dr Agarwal's Eye Hospital standalone net profit rises 66.15% in the December 2025 quarter

Adani Enterprises consolidated net profit rises 9630.28% in the December 2025 quarter

Kiduja India reports standalone net profit of Rs 1.17 crore in the December 2025 quarter

Adani Ports announces change in CFO

First Published: Feb 03 2026 | 4:53 PM IST

Explore News

Next Story