Truhome Finance standalone net profit rises 92.53% in the December 2025 quarter

Sales rise 34.73% to Rs 659.59 croreNet profit of Truhome Finance rose 92.53% to Rs 140.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 72.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.73% to Rs 659.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 489.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales659.59489.58 35 OPM %73.0170.89 -PBDT197.61103.05 92 PBT183.6894.67 94 NP140.0372.73 93
