United Van Der Horst standalone net profit declines 38.81% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.55% to Rs 8.26 croreNet profit of United Van Der Horst declined 38.81% to Rs 0.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.55% to Rs 8.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.267.54 10 OPM %27.3637.27 -PBDT2.052.23 -8 PBT1.331.55 -14 NP0.821.34 -39
