Vasa Denticity consolidated net profit declines 65.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.85% to Rs 72.16 croreNet profit of Vasa Denticity declined 65.58% to Rs 1.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.85% to Rs 72.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 62.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales72.1662.83 15 OPM %2.438.80 -PBDT2.535.98 -58 PBT1.885.48 -66 NP1.373.98 -66
