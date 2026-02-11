Vasundhara Rasayans standalone net profit declines 50.34% in the December 2025 quarter

Sales decline 15.53% to Rs 7.45 croreNet profit of Vasundhara Rasayans declined 50.34% to Rs 0.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 15.53% to Rs 7.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.458.82 -16 OPM %6.8517.80 -PBDT1.082.05 -47 PBT0.971.96 -51 NP0.721.45 -50
