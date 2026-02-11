Associate Sponsors

WSFX Global Pay standalone net profit rises 50.86% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 41.26% to Rs 28.35 crore

Net profit of WSFX Global Pay rose 50.86% to Rs 1.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 41.26% to Rs 28.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.07 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales28.3520.07 41 OPM %9.107.27 -PBDT3.161.93 64 PBT1.991.16 72 NP1.751.16 51

First Published: Feb 11 2026 | 9:05 AM IST

