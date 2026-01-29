Vega Jewellers standalone net profit rises 6881.82% in the December 2025 quarter

Sales rise 2589.98% to Rs 136.92 croreNet profit of Vega Jewellers rose 6881.82% to Rs 7.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2589.98% to Rs 136.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales136.925.09 2590 OPM %9.622.75 -PBDT11.190.15 7360 PBT10.470.15 6880 NP7.680.11 6882
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content