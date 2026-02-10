Associate Sponsors

Vikram Aroma reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 2:35 PM IST
Sales decline 49.09% to Rs 4.76 crore

Net Loss of Vikram Aroma reported to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 49.09% to Rs 4.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.769.35 -49 OPM %5.041.28 -PBDT0.200.14 43 PBT-0.09-0.13 31 NP-0.04-0.11 64

First Published: Feb 10 2026 | 2:35 PM IST

